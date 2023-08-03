Как прочистить канализационную трубу: подготовьте два ингредиента

Засорение сливов – проблема, возникающая в любом доме время от времени. Это может не только затруднить сток воды, но и вызвать неприятный запах из канализационных труб. Поэтому эксперты советуют не только заботиться о трубах, когда они забиты, но и время от времени проводить сливу профилактическую промывку.

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Как выяснил OBOZREVATEL, для этого понадобятся простые и доступные ингредиенты. Времени процедура займет немного и хорошо освежит стоки и в ванной, и на кухне.

Основными средствами для прочистки труб являются пищевая сода и уксус. Вступая в реакцию, они образуют активную пену, которая помогает протолкнуть засор из трубы. Просто высыпьте одну чашку соды в слив мойки или раковины и добавьте к ней две чашки уксуса. Смесь немедленно начнет пениться.

Когда пена спадет, накройте слив толстой тряпкой или сложенным в несколько раз кухонным полотенцем и оставьте его так на 10 минут. После этого снимите ткань и промойте трубу большим количеством горячей воды.

Напоследок можно провести ароматизацию слива, чтобы устранить любые посторонние запахи, которые могут из него появляться. Для этого понадобится свежий лимонный сок. Возьмите один лимон, разрежьте его пополам и выдавите сок в слив. На этом чистка завершена. Ваши трубы промыты и хорошо пахнут. Эксперты советуют проводить такую процедуру раз в месяц в профилактическом режиме.

Важно отметить, что сильное засорение таким образом устранить не удастся. Для этого понадобятся более сильные средства или сантехнический трос, который тоже можно изготовить самостоятельно.

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