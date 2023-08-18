Найдите все отличия: головоломка для самых умных

Головоломки с поиском отличий на очень похожих картинках захватывают интернет. Это один из самых популярных видов подобных задач для развития внимательности и наблюдательности, а значит, и для развития мозга.

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И издание Fresherslive опубликовало новую такую картинку. Она достаточно сложна, ведь обе ее части содержат действительно много деталей и всего одно отличие. На его поиски в идеале нужно потратить не больше 22 секунд.

На картинке с морской тематикой русалочка в окружении подводных созданий и кораллов читает книгу. Поставьте таймер и попытайтесь найти, где именно скрылось различие между этими изображениями.

Опытные любители головоломок советуют сначала окинуть глазом общую картину и попытаться таким образом уловить разницу. Если быстро решить задачу с таким подходом не получается, следует начинать присматриваться к отдельным деталям и, при необходимости, записывать или отмечать на распечатанном изображении замеченные расхождения.

Если вы только начинаете увлекаться головоломками, не старайтесь уложиться в отведенный срок. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы добиться результата без использования никаких подсказок. Для мозга, который без лишнего стресса получит свое вознаграждение за успешно выполненную задачу, это будет полезно.

Для тех же, кому никак не удается заметить разницу, публикуем ответ на головоломку. На картинке-подсказке нужное место обведено кружочком.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку с цыплятами, где нужно было найти 5 отличий.

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