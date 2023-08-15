Головоломка для гениев: найдите пять отличий

Головоломки с поиском отличий на визуально практически одинаковых изображениях – один из лучших способов развивать наблюдательность и внимание. И при этом один из самых веселых типов головоломок. Хотя справиться с ними по силам не всем.

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OBOZREVATEL публикует такую задачу. На паре картинок с цыплятами за 20 секунд нужно найти 5 отличий. Авторы утверждают, что справиться с этой задачей способны настоящие гении.

Почему полезно решать головоломки на отличия

Подобные задачи не только развивают наблюдательность, что полезно для профилактики заболеваний мозга, таких как деменция. Они тоже хорошо сближают. Так пожилые люди могут решать их с внуками. Это позволит держать себя в тонусе и развивать ребенка за веселой игрой. Также можно соперничать с друзьями или членами семьи. В ходе таких игр все получат не только радость, но и пользу.

Как решать головоломки на отличия

Эксперты по подобного типа задачам утверждают, что первый шаг к успеху здесь – правильно оценить картинку в целом. Наиболее заметные отличия должны броситься в глаза уже на этом этапе.

Далее можно использовать разные инструменты. Например, записывать свои наблюдения на лист бумаги или фиксировать в смартфоне или другом гаджете. Если рисунок распечатан на бумаге, то отличия можно отмечать прямо на нем.

Если решить задачу не удалось

На самом деле, 20 секунд – это время, которое можно установить себе, чтобы бросить своей наблюдательности вызов. При желании вы можете просматривать картинку столько, сколько нужно.

Если правильный ответ вам все равно не дается, воспользуйтесь подсказкой. Она опубликована ниже и на ней отмечены все отличия.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, в которой нужно передвинуть одну спичку, чтобы решить математическое уравнение.

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