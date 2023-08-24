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Найдите три отличия: непростая головоломка для самых внимательных

Юлия Потерянко
Жизнь
2 минуты
279
Найдите три отличия: непростая головоломка для самых внимательных

Головоломки – игры, которые в легкой форме стимулируют мозг и улучшают когнитивные функции, что делает их ценным инструментом для тех, кто стремится сохранить остроту и активность своего ума. Один из самых интересных типов головоломок – это поиск отличий на картинках.

Видео дня

Сайт Fresherslive опубликовал новую такую загадку. Чтобы разгадать ее, нужно за 10 секунд найти 3 отличия на двух практически одинаковых картинках с девочкой-каратисткой.

Найдите три отличия: непростая головоломка для самых внимательных

В чем польза головоломок

Кроме того, что подобные игры позволяют поддерживать молодость и гибкость мозга, они помогают снять стресс и повысить уровень уверенности в себе. Главное условие – проявить настойчивость и самостоятельно решить поставленную авторами задачу. Даже если вы не вписываетесь в рамки отведенного на поиски ответа времени, не сдавайтесь.

Регулярно решая головоломки, вы не только улучшите свои навыки решения задач. Это поможет улучшить общее состояние мозга и снизить риск развития проблем с когнитивными функциями в старшем возрасте.

А в юном возрасте подобные игры помогают в игровой форме развивать умение концентрироваться на задаче, внимание и наблюдательность. Обучают навыкам обработки визуальной информации, умению воспринимать картинку в целом и раскладывать ее на детали.

Как решать визуальные головоломки

Эксперты по подобным играм говорят, что для успешного решения головоломки нужно комбинировать разные подходы к изучению изображения. Прежде всего, попробуйте оценить его полностью. На этом этапе вам могут броситься в глаза некоторые отличия. Отметьте или запомните их. А затем переходите к анализу отдельных деталей.

Итак, ставьте таймер и начинайте поиск отличий.

Если решить головоломку не удалось

Изображение, предложенное на этот раз, довольно сложное, и не все могут справиться с ним. Если у вас так и не получилось найти три отличия, воспользуйтесь подсказкой. На ней правильные ответы обведены кружочками.

Найдите три отличия: непростая головоломка для самых внимательных

Ранее OBOZREVATEL публиковал похожую задачу, где по картинке нужно понять, за кем замужем изображенная на ней женщина.

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