Головоломка, которая по силам только избранным: угадайте, за кем замужем женщина на картинке

Визуальные головоломки увлекают тем, что заставляют напрячь внимание и наблюдательность в поиске определенных деталей на картинке. Чаще попадаются задачки на поиск отличий. Но не всегда.

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OBOZREVATEL публикует такую головоломку. По замыслу авторов, на ней изображена женщина, которая ищет в баре своего мужа. Задача зрителя – понять, кто именно из трех нарисованных вместе с героиней мужчин – ее муж. На выполнение задания нужно потратить всего 6 секунд. Включайте таймер и начинайте рассматривать изображение.

Визуальные тесты-головоломки – отличный способ проверить свою способность решать проблемы и испытать наблюдательность. В этих головоломках часто встречаются скрытые предметы или закономерности, которые трудно найти с первого взгляда. В этой нужно найти оставленную автором подсказку самостоятельно и сделать на ее основе правильный вывод. Вот почему эта задача отличается от большинства схожих.

Итак, на картинке с заданием вы видите трех мужчин, сидящих у барной стойки. Они одеты похожим образом – все в смокингах и галстуках, которые хорошо сочетаются со строгим черным платьем героини. Так в чем тогда подсказка? Попытайтесь найти решение самостоятельно. Даже если вам не удастся уложиться в заданные 6 секунд, не сдавайтесь и пробуйте раскусить задачку.

Если вам никак не удается уловить суть и найти ответ на эту головоломку, сделайте еще один взгляд на картинку с заданием и последнюю попытку найти ответ. А затем переходите к изображению, содержащему подсказку – оно опубликовано ниже.

Супруги на этой картинке носят одинаковые значки в виде цветка.

Ранее OBOZREVATEL публиковал визуальную загадку, где нужно было найти пять отличий между очень похожими изображениями.

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