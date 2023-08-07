Найдите странные часы: головоломка, которая поможет определить уровень IQ

Оптические иллюзии создают в виде изображений, видео или других визуальных форм, заставляя нас смотреть на одну картинку и при этом не видеть определенных элементов. Это хороший тест на внимательность и смекалку.

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Издание FreshersLive опубликовало головоломку с часами. Быстро выполнить задание могут люди с высоким уровнем IQ.

На картинке необходимо найти часы, которые отличаются от других. Для этого у вас есть всего 15 секунд.

Решение таких задач положительно влияет на наш разум, потому что это улучшает концентрацию, аналитические навыки и наблюдательность. Это поможет в жизни смотреть на разные проблемы с другой стороны и искать нестандартные пути их решения.

Задача оптических иллюзий состоит в том, чтобы заглянуть за пределы поверхности и найти то, что скрыто.

Если вы все-таки не нашли часы, то внимательно посмотрите на правую часть картинки. Обратите внимание на цвета.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, которая по силам только единицам, нужно найти странный дом.

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