Найдите слово за 20 секунд: головоломка для людей с высоким IQ

Картинки с головоломками на внимание могут содержать не только изображения. Еще более сложным вариантом могут оказаться тесты на основе других графических объектов. К примеру слов.

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Сервис Freshers Live создал такое изображение. Задача рассматривающего картинку за короткое время среди одинаковых слов найти одно, которое отличается минимально. (Чтобы посмотреть картинку, долистайте новость до конца)

Почему хорошо решать головоломки

Чтобы сохранить здоровье мозга на долгие годы, его важно обеспечивать хорошим питанием через правильную диету и качественными нагрузками с помощью физических упражнений и различных сложных задач. И начинать лучше как можно раньше. Именно поэтому подобные загадки дают даже совсем маленьким детям.

Почему-то считается, что с возрастом можно отказаться от этого занятия, тогда как оно является прекрасным способом поддержания когнитивных способностей на высоком уровне. Неврологи советуют развлекаться таким образом время от времени.

Что искать в головоломке

Среди десятков слов Tenins, которые не означают ничего и являются просто набором букв, притаилось одно слово Tennis – "теннис". Найти его нужно за 20 секунд. Что непросто, ведь шрифт для головоломки был выбран специально такой, чтобы отличия между словами были неуловимыми.

Для уверенности возьмите таймер и установите его на 20 секунд. Если вы справитесь за указанное время, ваш мозг находится в хорошей форме. А ответ на головоломку ищите сразу после картинки.

Ранее OBOZREVATEL публиковал схожую головоломку, где на картинке со слониками нужно найти маленькое скрытое сердце.

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