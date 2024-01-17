Найдите скрытое животное: оптическая иллюзия, которая сломает ваш мозг

Решение оптических иллюзий приносит наибольшую пользу тогда, когда задачи максимально разнообразны. Это позволяет не зацикливаться на одном подходе и пробовать разные варианты поиска ответа.

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Так сегодня OBOZ.UA публикует оптическую иллюзию, испытывающую не только внимательность, но и чувство цвета. Картинка, на которой находится задача, на первый взгляд выглядит как сплошной яркий фон малинового цвета. Однако на ней изображено животное. Задача – всего за 4 секунды найти и назвать это животное.

Почему так мало времени? Потому что на картинке содержится силуэт только одного животного и нет никаких других деталей. Но для того чтобы заметить этот силуэт, придется обратиться к своему ощущению цвета. Без него найти решение этой задачи невозможно.

Итак, поставьте таймер на 4 секунды и беритесь за головоломку. Простой внимательностью здесь не обойдешься, поэтому настройтесь заранее. Яркий цвет картинки будет специально сбивать вас с толку – именно в нем и заключается вся суть задачи. Хотя на самом деле она не так сложна, какой может показаться на первый взгляд.

Если же головоломка вам не поддается, на помощь придет подсказка. Ее мы публикуем ниже. На ней силуэт животного нарисован контрастным цветом и расположен в том же месте, что и на задании. Это животное – это кролик.

Ранее OBOZ.UA публиковал схожую головоломку, на который среди множества ярких шариков нужно было найти белые.

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