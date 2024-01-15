Найдите белые шарики: сложная головоломка, что тренирует зрение

Оптические иллюзии – это отличный способ проверить свою сообразительность, внимательность и наблюдательность. Хитрые задачи требуют применить логическое и аналитическое мышление, чтобы как можно быстрее найти решение.

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Компания Betting.com создала тяжелую головоломку, которая по силам только людям с острым зрением. У вас есть всего 12 секунд, чтобы найти правильный ответ.

На картинке изображено много разноцветных шаров, но вам нужно посчитать только белые. Внимательно просмотрите каждую часть рисунка, чтобы ничего не пропустить. Не теряйте времени и начинайте решать задачу уже сейчас.

Оптические иллюзии – это полезные "упражнения" для нашего мозга и зрения, которые нужно регулярно делать, чтобы добиться желаемого эффекта.

Если вы хотите улучшить память и усовершенствовать когнитивные навыки, то разного вида головоломки – это лучший способ для этого.

Найдите время для такой "тренировки" когда вы, например, стоите в пробке или ждете в очереди.

Если вам удалось найти все белые шарики, то у вас острое зрение. Но если вы все-таки не смогли решить трудную головоломку, то не огорчайтесь, ответы обведены на картинке ниже.

Ранее OBOZ.UA публиковал оптическую иллюзию, которую разгадают единицы, нужно найти скрытое животное на картинке.

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