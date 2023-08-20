Найдите скрытое послание: головоломка для самых умных

Головоломки положительно влияют на разум человека, развивая его аналитическое мышление. Регулярное решение таких загадок не только будет поднимать вам настроение, но и поможет избежать некоторых проблем со здоровьем, например, деменции.

Видео дня

Издание Express опубликовало интересную головоломку, с которой могут справиться только люди с острым зрением. Попытайтесь решить задачу всего за 9 секунд.

На картинке нужно найти подлодку, бумажный самолет и секретное сообщение.

Головоломки – это упражнения для мозга, как, например, плавание или йога. Они способны натренировать наш разум и открыть перед нами новые возможности. Это позволит смотреть проблемы под другим углом и искать нестандартные способы их решения.Регулярное решение таких задач улучшит память, концентрацию и быстроту мышления.

Если вы все-таки не смогли разгадать головоломку, то не беспокойтесь, ответы обведены ниже на картинке.

Подлодка спрятана под мостом в воде, бумажный самолетик летит возле птицы сверху на картинке, а секретное сообщение – между двумя зданиями в левой части изображения.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, которую смогут решить только самые внимательные, нужно найти крошечную мышку.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.