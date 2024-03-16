Найдите пчелу среди цветов: головоломка, над которой придется сидеть
Головоломки – отличный повод проверить остроту зрения. Эти полезные экспресс-задания направлены на улучшение концентрации и внимательности.
В сети набирает популярность весенняя головоломка о пчеле. Попытайтесь как можно быстрее найти насекомое среди цветов.
Головоломки не стоит воспринимать исключительно как детские забавы. Согласно многочисленным исследованиям, регулярные мозговые тренировки в длительной перспективе могут снизить риск возникновения возрастных неврологических заболеваний, в частности, деменции.
Важно также отвлекаться от ежедневных забот и волнений, а головоломки – идеальный способ провести время с пользой. Интересные задачи понравятся взрослым и детям.
Эта головоломка сложнее, чем вы могли бы подумать, ведь лишь немногим удается заметить пчелу менее чем за 12 секунд.
Попытайтесь разделить изображение на четверти и отсканировать каждый сегмент.
Смогли ли вы решить сложную задачу? Правильный ответ – ниже.
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