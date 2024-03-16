Найдите пчелу среди цветов: головоломка, над которой придется сидеть

Головоломки – отличный повод проверить остроту зрения. Эти полезные экспресс-задания направлены на улучшение концентрации и внимательности.

В сети набирает популярность весенняя головоломка о пчеле. Попытайтесь как можно быстрее найти насекомое среди цветов.

Головоломки не стоит воспринимать исключительно как детские забавы. Согласно многочисленным исследованиям, регулярные мозговые тренировки в длительной перспективе могут снизить риск возникновения возрастных неврологических заболеваний, в частности, деменции.

Важно также отвлекаться от ежедневных забот и волнений, а головоломки – идеальный способ провести время с пользой. Интересные задачи понравятся взрослым и детям.

Эта головоломка сложнее, чем вы могли бы подумать, ведь лишь немногим удается заметить пчелу менее чем за 12 секунд.

Попытайтесь разделить изображение на четверти и отсканировать каждый сегмент.

Смогли ли вы решить сложную задачу? Правильный ответ – ниже.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломки, которые также станут полезными для улучшения когнитивных навыков:

попробуйте пройти непростую головоломку на внимательность ;

или рискните решить японскую головоломку, что проверит ваш уровень IQ;

либо же испытайте свои интеллектуальные способности сложной математической головоломкой, которая под силу единицам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.