Найдите отличия между котами: головоломка, которая по силам только самым умным людям

Картинки головоломки, которые можно встретить в интернете, это не только веселый способ провести время. Иногда они могут сказать вам немало о состоянии вашего мозга, наблюдательности и аналитических способностях. Что, в свою очередь, может подсказать, какие упражнения ему нужны, чтобы оставаться эффективным и пластичным.

Видео дня

Именно такую головоломку опубликовало издание Express. Ее суть состоит в том, чтобы внимательно посмотреть на изображение с тремя серо-белыми котами и как можно скорее определить, у которого имеется отличие, делающее его лишним. (Чтобы посмотреть изображение, долистайте новость до конца)

У тех, кто справится с задачей за 10 секунд и меньше, обычно отмечают высокий уровень интеллекта. Такие люди весьма наблюдательны, а также склонны думать логически и совершать меньше логических ошибок.

Также ученые отмечают, что решение таких головоломок может принести пользу в долгосрочной перспективе. Подобные упражнения влияют на мозг, как физические тренировки на тело – они расширяют его возможности, помогают развить новые способы мышления и поддержать нейропластичность на достаточно высоком уровне.

В частности, такая тренировка помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера. По данным британской благотворительной организации Alzheimer's Society, в Великобритании каждые три минуты у кого-то диагностируют деменцию. То есть эта проблема достаточно распространена и требует отдельного внимания. В частности, усилий каждого отдельного человека по тренировкам собственного мозга. В том числе через забавные головоломки.

Правильным вариантом ответа на эту головоломку является С. У этого кота нет бровей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал оптическую иллюзию, позволяющую раскрыть тайную сторону личности человека.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.