Найдите ошибку на космическом рисунке: догадаются единицы

Мечтали ли вы когда-нибудь побывать на Луне? Давайте попробуем вообразить себя астронавтами, взглянув на эту картинку.

Именно таким образом вы сможете решить главную задачу головоломки, которую публикует сегодня OBOZ.UA. На изображении находится деталь, которая полностью выбивается из его логики. Найти ее нужно всего за 6 секунд.

На первый взгляд картинка кажется совершенно обычной. На ней вы видите астронавта в скафандре, стоящего рядом с луноходом и американским флагом, а вокруг него типичный лунный пейзаж. Но вам придется воспользоваться своим критическим мышлением, чтобы понять, что в этом изображении неверно.

Именно критическое мышление позволяет нам не обманываться и решать проблемы эффективно. Его можно прокачивать. Например, каждый раз задавайте себе вопрос: насколько надежна и проверена информация, которую вы получаете? Также обращайте внимание на детали. И, конечно, решайте соответствующие головоломки, если внимание к деталям – не самая сильная ваша черта.

Люди, способные дать правильный ответ на эту головоломку за 6 секунд, могут быть уверены – критическое мышление у них развито и на него можно полагаться. Тем, кто не справился за это время, рекомендуется продолжить работу над задачей, пока они самостоятельно не найдут решения. Только так можно повысить свои навыки.

Потому еще раз внимательно посмотрите на картинку. Поищите, что вам кажется в ней неправильным. Четко сформулируйте свой ответ. И только после этого переходите к проверке. Это можно сделать ниже с помощью пояснения.

А вот, собственно, и самое объяснение. Неправильной деталью на картинке является Луна, висящая над головой астронавта. Поскольку герой головоломки стоит на поверхности естественного спутника Земли, он никак не может видеть его в небе. Там должен бы висеть голубой шар нашей планеты, а не серая Луна.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную головоломку на поиск лишнего предмета, которую решить смогут только настоящие умники.

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