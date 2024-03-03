Какой предмет лишний? Быстрая головоломка для определения уровня IQ

Головоломки – отличный способ отвлечься от ежедневных забот. Многие ошибочно воспринимают эти задачи как простые детские ребусы, но на самом деле мозговые тренировки будут полезны и для взрослых.

В сети набирает популярность интересная головоломка на смекалку. Среди всех предметов попробуйте быстро определить, что является лишним.

В отличие от непростых математических головоломок, экспресс-задания не требуют сложных расчетов. Все, что вам нужно – острое зрение и внимательность.

Головоломки проверяют критическое мышление и способность быстро решать проблемы. Эти задачи полезны для повышения концентрации внимания и улучшения когнитивных навыков.

Некоторые специалисты говорят, что головоломки могут также являться своеобразным маркером определения уровня IQ, однако, если вы хотите узнать свой уровень умственных способностей, лучше обратиться к профессиональным тестам.

На опубликованном выше изображении можно увидеть разные объекты. Однако не все так просто – среди них есть что-то явно лишнее. Только самые сообразительные и внимательные смогут заметить несоответствие всего за 10 секунд.

Лишний предмет на картинке – это чашка, ведь все остальные объекты связаны со спортом.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать себя и другими интересными задачами:

поищите милую овечку среди облаков;

либо пройдите тест по поиску отличий и найдите несоответствия на картинке с пиратами;

или рискните пройти нелегкую цифровую головоломку, что по силам не каждому.

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