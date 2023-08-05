Найдите мышь за 5 секунд: увлекательная головоломка

Оптическая иллюзия вводит наше зрение и мозг в заблуждение. Потому что изображенный предмет или образ не соответствуют действительности, то есть наши глаза пытаются обмануть.

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Издание Jagran Josh опубликовало головоломку, благодаря которой можно проверить свою наблюдательность и смекалку. Самые внимательные смогут разгадать загадку всего за 5 секунд.

На картинке изображен лев, но нужно найти еще мышь. Это простой тест на внимательность.

Оптическую иллюзию можно разгадать тогда, когда наши глаза привыкают к изображению и воспринимают то, чего на самом деле нет.



Например, объект выглядит больше или меньше, чем он есть, или на картинке спрятано еще какие-то предметы или слова. Все зависит от физиологических особенностей глаз и зрительной системы.



Также наш мозг может интерпретировать визуальную информацию по-своему. Часто это приводит к неправильным ответам или искажению подлинного изображения.

Оптические иллюзии демонстрируют, как просто можно манипулировать зрением человека.

Если вам не удалось найти мышку, посмотрите на перевернутую картинку ниже.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку для гениев, где нужно найти неизвестное число в считанные секунды.

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