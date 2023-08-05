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Найдите мышь за 5 секунд: увлекательная головоломка

Юлия Песчанская
Жизнь
1 минута
1,0 т.
Найдите мышь за 5 секунд: увлекательная головоломка

Оптическая иллюзия вводит наше зрение и мозг в заблуждение. Потому что изображенный предмет или образ не соответствуют действительности, то есть наши глаза пытаются обмануть.

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Издание Jagran Josh опубликовало головоломку, благодаря которой можно проверить свою наблюдательность и смекалку. Самые внимательные смогут разгадать загадку всего за 5 секунд.

На картинке изображен лев, но нужно найти еще мышь. Это простой тест на внимательность.

Найдите мышь за 5 секунд: увлекательная головоломка

Оптическую иллюзию можно разгадать тогда, когда наши глаза привыкают к изображению и воспринимают то, чего на самом деле нет.

Например, объект выглядит больше или меньше, чем он есть, или на картинке спрятано еще какие-то предметы или слова. Все зависит от физиологических особенностей глаз и зрительной системы.

Также наш мозг может интерпретировать визуальную информацию по-своему. Часто это приводит к неправильным ответам или искажению подлинного изображения.

Оптические иллюзии демонстрируют, как просто можно манипулировать зрением человека.

Если вам не удалось найти мышку, посмотрите на перевернутую картинку ниже.

Найдите мышь за 5 секунд: увлекательная головоломка

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку для гениев, где нужно найти неизвестное число в считанные секунды.

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