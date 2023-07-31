Найдите лишнее число: головоломка для самых внимательных

Делали ли вы уже сегодня упражнения для мозга? А между тем исследователи говорят, что решение головоломок может быть так же полезно для него, как физические упражнения для тела.

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Поэтому OBOZREVATEL предлагает задачу на внимательность для тех, кто хочет "размять" свою внимательность и наблюдательность. На этот раз на картинке нужно найти число, которое выбивается из общего ряда

У вас 10 секунд

Если вы хотите просто развлечься, поищите на изображении среди десятков чисел 39 единственное число 36. Это и есть основная задача головоломки. Если же вы хотите бросить себе настоящий вызов, попробуйте выполнить ее за ограниченное время – всего за 10 секунд. Такое по силам только наиболее наблюдательным.

Преимущества головоломок

Эксперты говорят, что при регулярном решении головоломок, вы можете извлечь немало пользы. В частности, поддержать здоровье мозга. К преимуществам, которые дает решение подобных задач, относят следующее:

Стимуляция разума – головоломки бросают вызов вашим когнитивным способностям и заставляют искать нестандартные решения, которые помогают сохранять остроту разума.

Улучшение памяти – для решения головоломок необходимо запоминать шаблоны и другую визуальную информацию.

Развитие творческого видения – головоломки требуют от вас нестандартного мышления и разработки новых стратегий решения проблем, что может потребоваться в повседневной жизни.

Улучшение настроения – успех в решении задач стимулирует центры удовольствия в мозге, что в целом полезно для его здоровья, а еще улучшает настроение и помогает укрепить уверенность в себе.

Повышение производительности – короткие перерывы на головоломки позволяют мозгу отдохнуть от однообразной деятельности и перезарядиться, и они в целом более полезны, чем бесцельное пролистывание соцсетей.

Решение задачи

Если у вас не получилось найти правильный ответ на головоломку, не огорчайтесь. Увидеть его можно на картинке ниже.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, в которой нужно найти число, недостающее в таблице.

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