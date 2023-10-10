Найдите кота без хвоста: запутанная головоломка для самых внимательных

Говорят, кошки с разными физическими особенностями приносят своим обладателям счастье. В таком случае эта головоломка должна вас действительно хорошо развлечь.

Ее авторы изобразили на картинке ряды пушистых созданий разных пород и размеров. Но у одного из них нет хвоста. Ваша задача найти особого кота за 7 секунд.

Внимательно присмотритесь к изображенным на головоломке животным. У некоторых хвост бросается в глаза сразу, у некоторых нарисован так хитро, что найти его сразу не удается. Поэтому, чтобы найти необходимого котика, придется напрячь зрение и внимание.

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Итак, включайте свой таймер и беритесь за задание. Можно сначала окинуть глазом все изображение, а затем, если ответ не нашёлся сразу, прочесать картинку взглядом рядом.

Понравится эта головоломка и детям. Она не станет для них слишком сложной и при этом понравится малышам благодаря нарисованным на ней животным. А еще подобные игры в раннем возрасте позволяют развивать когнитивные способности ребенка. А значит головоломка будет не только интересна для малышей, но и полезна.

Но не спешите показывать детям вторую картинку, где отмечен правильный ответ. И сами не заглядывайте в нее, прежде чем подумаете над изображением как следует. Подсказкой воспользуйтесь только в крайнем случае, если головоломка не поддается.

Ранее OBOZREVATEL публиковал сложную головоломку, на которой среди стаи фламинго нужно найти девочку.

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