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Настоящее испытание для зрения: тяжелая головоломка с фламинго

Юлия Песчанская
Жизнь
1 минута
120
Настоящее испытание для зрения: тяжелая головоломка с фламинго

Оптические иллюзии помогают развить творческое мышление благодаря решению хитрых и сложных задач. Человек испытывает счастье и удовольствие, если быстро находит верный ответ.

Издание DailyStar опубликовало интересную головоломку, которую смогут решить самые внимательные. У вас есть всего 15 секунд, чтобы найти решение.

На картинке изображено множество розовых фламинго и ярких цветов, но вам нужно найти девочку.

Настоящее испытание для зрения: тяжелая головоломка с фламинго
Видео дня

Регулярное решение подобных задач может остановить старение мозга. Согласно исследованиям, проведенным учеными из Эксетерского университета и Королевского колледжа Лондона, подобные головоломки могут улучшить память и работу мозга.

Благодаря развитию мышления вы сможете преодолевать жизненные препятствия и быстро находить нестандартные решения к любым проблемам. Вы будете воспринимать вызовы как получение новых знаний и опыта, а не как очередную неудачу.

Ищите легкие оптические иллюзии и со временем переходите к более сложным решениям.

Если же все-таки вы не нашли девочку, то ответ обведен на картинке ниже.

Настоящее испытание для зрения: тяжелая головоломка с фламинго

Ранее OBOZREVATEL публиковал трудную головоломку, где нужно найти число 24, задачу могут решить только самые сообразительные.

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