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Найдите кошелек: быстрая головоломка, которая покажет, насколько вы внимательны

Юлия Потерянко
Жизнь
1 минута
381
Найдите кошелек: быстрая головоломка, которая покажет, насколько вы внимательны

Весна – время большой уборки после темных зимних дней. И именно весенней уборке посвящена сегодняшняя хитрая головоломка.

OBOZ.UA публикует задачу, которая позволит не просто вдохновиться на чистоту, но и проверить остроту своего зрения и внимательность. Игроку нужно среди беспорядка в комнате найти скрытый кошелек.

Найдите кошелек: быстрая головоломка, которая покажет, насколько вы внимательны

В идеале нужно справиться с заданием за 15 секунд. Именно такую скорость показывают люди с наиболее развитыми навыками. Несколько чаще случается результат 17 секунд. К ним следует стараться приблизиться к тем, кто берется за эту головоломку.

Поставьте таймер на желаемый промежуток времени и внимательно просканируйте каждую деталь изображения. Вполне возможно, что отведенного времени вам окажется мало. Не огорчайтесь из-за этого. В решении головоломок важнее достичь результата самостоятельно, сколько бы на это ни ушло времени, чем уложиться в чемпионские секунды. Поэтому после сигнала таймера продолжайте поиски все равно.

Вполне может случиться, что они не окажутся удачными. Что ж, так тоже бывает. Просто продолжайте решать разные головоломки и со временем навык выработается. Пока же воспользуйтесь подсказкой, опубликованной ниже. На ней кошелек специально выделен на картинке.

Найдите кошелек: быстрая головоломка, которая покажет, насколько вы внимательны

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, где среди кучи предметов нужно найти Эйфелеву башню.

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