Избавьтесь от беспорядка: 9 вещей, которые нужно немедленно выбросить из ванной комнаты

Ванная комната – это место, где мы заботимся о своей гигиене, поэтому важно, чтобы оно было чистым и аккуратным. Однако со временем там накапливается много вещей, которые не только занимают место, но могут быть вредными для здоровья.

Сохраняя ненужные вещи, вы рискуете превратить уютное пространство в питомник грязи и бактерий. Поэтому издание Мartha Stewart поделилось списком вещей, от которых следует избавиться немедленно.

Просроченные лекарства

Лекарства с истекшим сроком годности могут не только потерять эффективность, но и нанести ущерб вашему здоровью. Проверьте свою аптечку и избавьтесь от всего, что испортилось или вызывает сомнения, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных

Шторка для душа

Если вы пользуетесь пластиковыми шторками для душа, необходимо следить за их состоянием и выбрасывать, если на них появляется налет или плесень.

Лучше приобретите шторки из ткани, которые можно будет постирать при необходимости.

Старая косметика

Старая косметика может привести к целому ряду проблем, таких как кожные инфекции, прыщи и т.д. На карандашах, тушах для ресниц или других косметических средствах не всегда можно найти срок годности. Поэтому если у вас есть сомнения в свежести этих продуктов, их следует выбросить.

Изношенные полотенца

Кроме того, что изношенные полотенца и коврики в ванной комнате выглядят не очень эстетично, они могут начать дольше удерживать влагу и способствовать размножению бактерий и плесени.

Вы можете порезать старые полотенца на тряпки и использовать их для уборки, а для личной гигиены приобрести новые.

Старые плойки и утюжки

Техника стоит довольно дорого, но это не повод хранить дома и пользоваться поврежденными и старыми плойкой, феном или утюжком. Они могут представлять угрозу безопасности и даже вызвать ожоги из-за неравномерного нагревания.

Мочалки

Мочалки, щетки и губки для душа необходимо менять довольно часто, поскольку во влажной среде бактерии и плесень размножаются невероятно быстро. Если вы не хотите рисковать своим здоровьем и страдать от прыщей, фолликулита и других кожных инфекций, избавьтесь от старых мочалок и приобретите новые.

Солнцезащитный крем

Перед тем, как использовать прошлогодний солнцезащитный крем, проверьте его срок годности. SPF теряет свою эффективность с течением времени, поэтому лучше приобрести новый, чтобы не навредить своей коже и не получить солнечные ожоги.

Пустые бутылки

Если вы уже неоднократно тянулись к бутылке с гелем или шампунем, чтобы обнаружить, что она пуста, следует ее выбросить. Зачем мусору занимать лишнее место в вашей ванной?

Карманные шампуни и гели для душа

Мы все любим брать маленьким отельные туалетные принадлежности или пробники в магазинах с собой, но никогда так ими и не пользуемся. В результате куча небольших бутылок и стиков создают беспорядок в нашей ванной комнате.

Кроме того, не стоит использовать незнакомые косметические средства, потому что они вероятно не подойдут вашему типу кожи.

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