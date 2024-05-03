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Найдите чайник на детской площадке: головоломка с неожиданным ответом

Юлия Потерянко
Жизнь
1 минута
369
Найдите чайник на детской площадке: головоломка с неожиданным ответом

Чего только не сыщешь на детской площадке. Например, головоломка дня предлагает отыскать среди аттракционов и игрушек спрятанный там чайник.

OBOZ.UA публикует картинку, на которой среди множества деталей, вполне присущих площадке для игр, скрыт этот предмет. Попытайтесь найти его за невероятных 7 секунд.

Найдите чайник на детской площадке: головоломка с неожиданным ответом

Человеческий мозг – удивительный орган, способный обрабатывать огромные объемы информации мгновенно и находить закономерности там, где они не кажутся очевидными. Однако когда возникает задача найти скрытый элемент в сцене со многими элементами, он может стать жертвой собственной эффективности.

А на этой картинке деталей очень много. Это и дети, которые играют спортивными снарядами, и различные аттракционы – горки и карусели, и здание детского сада, и даже автобус, проезжающий на фоне. Где же тут может быть скрыт чайник?

Постарайтесь снизить влияние отвлекающих факторов и сосредоточьтесь на изображении. При необходимости увеличивайте его, чтобы лучше рассмотреть. Этот элемент картинки хорошо скрыт, поэтому вам понадобится все ваше внимание к деталям.

Если время прошло, вы уже устали, а чайник все не находится, обратитесь к подсказке ниже. И если вы точно уверены, что нашли правильный ответ, тоже посмотрите на нее, чтобы убедиться, что головоломку решили правильно.

Найдите чайник на детской площадке: головоломка с неожиданным ответом

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