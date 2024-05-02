Какая обувь не является парой: хитрая головоломка

Только те, кто действительно имеют острое зрение и развитое внимание к деталям, могут решить эту головоломку менее чем за 9 секунд. Ведь она бросает незаурядный вызов нашему восприятию.

OBOZ.UA публикует изображение, на котором, на первый взгляд, находится восемь пар обуви. Но в действительности не все так просто. Только самые внимательные смогут заметить, что одна из них – это не пара.

Впрочем, как так может быть, если все модели имеют пару одинакового фасона, цвета и размера? На самом деле, ваш мозг подсказывает вам простое решение. Чтобы справиться с этой задачей, вам придется мыслить несколько нестандартно, выходя за пределы привычной схемы.

Именно это позволяет головоломкам быть таким эффективным тренажером для мозга. Они развивают наблюдательность и умение ломать привычные паттерны мышления. Специалисты по здоровью мозга говорят, что это может быть полезно в деле профилактики таких состояний как деменция или болезнь Паркинсона. В любом случае, это прекрасное развлечение, позволяющее прокачать внимательность и креативность.

Поэтому поставьте таймер на 9 секунд и попытайтесь найти правильный ответ. Если вам понадобится больше времени, не сдавайтесь и продолжайте поиски. В конце концов, вы точно сможете увидеть правильное решение.

Чтобы проверить себя, воспользуйтесь подсказкой ниже. На ней пара розовых кед обведена кружочком. Присмотритесь, они оба предназначены для левой ноги, а значит, не являются парой. То есть это и есть правильный ответ.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, в которой что-то не так было с календарем.

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