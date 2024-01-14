Оптическая иллюзия, которую разгадают единицы: какое животное спрятано на картинке

Головоломки – не только интересный способ провести досуг. В последнее время ученые все больше обращают внимание на пользу ежедневных мозговых тренировок.

Видео дня

В сети набирает популярность необычная головоломка. На картинке спрятано некое животное – сможете ли вы его идентифицировать?

Это довольно сложная головоломка, требующая острой наблюдательности и концентрации внимания.

Нейробиологи часто используют оптические иллюзии, чтобы исследовать, как мозг создает восприятие реальности, а неврологи говорят, что регулярные упражнения на концентрацию и внимательность могут предотвратить возникновение возрастных неврологических проблем.

Не каждый сможет заметить скрывающееся среди монохроматического узора животное. Сначала кажется, что изображение показывает лишь ряды черно-белых линий в зигзагообразном узоре, но самые внимательные смогут рассмотреть полосатое животное.

Только 2% из опрошенных смогли разгадать эту головоломку за 8 секунд. Оптическая иллюзия является эффективным инструментом повышения внимания и концентрации.

Удалось ли вам быстро заметить животное? Правильный ответ – ниже.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать себя и следующими задачами:

попробуйте пройти тест со сверхсложной оптической иллюзией;

или проверить свою внимательность, найдя три отличия на картинках;

либо решить сложную математическую головоломку, где нужно определить стоимость фруктов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.