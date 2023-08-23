Найдите бабочку: яркая головоломка, которая по силам единицам

Среди ежедневных вызовов, трудностей и тревог важно найти время хотя бы для короткого отдыха. Головоломки – отличный способ провести досуг и потренировать мозг.

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В сети набирает популярность яркая головоломка, которая под силу единицам. Среди цветочного поля спряталась маленькая бабочка – попробуйте найти ее как можно быстрее.

Головоломки бывают разных видов: математические, аналитические, визуальные, логические, творческие. По словам авторов задания, людям нужно в среднем 66 секунд, чтобы найти бабочку.

Обращать внимание нужно на все: линии, детали, цвета и малейшие нюансы. Оптические иллюзии помогают действовать быстро и повышают фокусировку на деталях.

Головоломки, согласно последним исследованиям, имеют долгосрочную пользу. Конечно, это не означает, что головоломки помешают кому-то заболеть деменцией или иметь другие неврологические проблемы, однако регулярные мозговые тренировки действительно улучшают когнитивные навыки.

Можете ли вы превзойти среднее значение и найти бабочку за минимальное количество времени?

Маленькая бабочка сидит прямо между белыми цветами в левой части рисунка.

Кстати, OBOZREVATEL предлагал разгадать загадку, которая по силам не всем взрослым. Пользователи в сети предлагают множество вариантов, но только единицы могут быстро найти правильный ответ. Попытайтесь ответить на вопрос: что может пройти сквозь стекло, не разбив его?

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