Находится за границей: Поярков рассказал о состоянии Кравчука. Эксклюзив

Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции. Еще в конце июня ему прооперировали сердце, потом он больше месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

О состоянии 87-летнего политика в комментарии OBOZREVATEL рассказал художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков. Его тоже прооперировали в Киевском центре сердца.

Мужчина отметил, что оперативное вмешательство проводил кардиохирург Борис Тодуров. Его он назвал гением украинской медицины, которого слушаются все.

"Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты – поехал в Германию на реабилитацию", – добавил Поярков.

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Он призвал украинцев заботиться о собственном здоровье и проходить медобследования. В частности, дал такой совет мужчинам за 40 лет.

"У Тодурова и хирургов его центра – золотые руки. Президенты, министры, депутаты и даже сумасшедшие украинские художники – все слушают его команды. Как человек, прошедший этот процесс, знаю, что говорю: ваше здоровье – в ваших руках", – подчеркнул художник, отметив, что сам уже чувствует себя лучше.

Отметим: в 2014-2015 годах Сергей Поярков на протяжении 18 месяцев был личным "дедом морозом" 41-го батальона территориальной обороны (Старогнатовка). Помогая многим по различным вопросам, он называл себя "помощником Яроша".

Помочь Украинский художнику восстановиться после операции можно, сделав пожертвование по этой ссылке.

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