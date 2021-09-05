Перенесший операцию на сердце Поярков объяснил, почему нужно проходить обследования

Украинский художник Сергей Поярков призвал граждан, особенно мужчин, заботиться о собственном здоровье. И обязательно регулярно проходить медицинские обследования.

Ведь они могут спасти человеку жизнь. Об этом 55-летний блогер и телеведущий, который сам перенес операцию на сердце, рассказал в комментарии OBOZREVATEL.

Он отметил, что обычно мужчинам свойственно безразлично относиться к своему здоровью. В то же время добавил: даже несмотря на ведение здорового образа жизни и отсутствие вредных привычек, проблемы с самочувствием может провоцировать генетика.

"Если нам, мужчинам, посчастливилось попасть в больницу до того, как мы попадем на кладбище, то нас сразу кладут на операционный стол. Вот я так пошел и остался", – рассказал Поярков о том, как попал в реанимацию.

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Он уточнил, что сам не курит и ведет в общем активный образ жизни. Однако это не уберегло его от проблем – у художника их диагностировали наследственный дефект.

"У меня в соседних палатах – мужчины за сорок. То, что их спасли, – это чудо, время шло на часы. Такое небрежное отношение к здоровью ведет к кладбищу... Поэтому, уважаемые мужчины, слушайтесь жен, мам, детей. И идите на обследование. Делайте это чаще после 40 лет", – призвал Поярков.

По его совам, бояться операции на открытом сердце не стоит, она проходит быстро и успешно.

"Весь страх оставьте дома. Ваши шансы выжить составляют 99%. Да, это очень сложная операция, но благодаря золотым рукам кардиохирурга Бориса Тодурова они в Украине стали будничными", – отметил художник.

Самым главным после операции и перевода из реанимации в обычную палату он назвал необходимость двигаться.

"Важно встать и идти. Потому что, чем больше вы лежите и играете в глупую игру "умирающего лебедя", тем хуже для вашего здоровья. А так через несколько дней вы уже ходите по коридору, потом гуляете, максимум неделя – и вы уже дома", – подчеркнул Поярков.

Напомним: в 2014-2015 годах Сергей Поярков на протяжении 18 месяцев был личным "дедом морозом" 41-го батальона территориальной обороны (Старогнатовка). Художник, помогая многим по различным вопросам, называл себя "помощником Яроша".

Помочь мужчине восстановиться после операции можно, сделав пожертвование по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Поярков признался, что хирурги Киевского центра сердца буквально вытащили его с того света. Художник рассказал, как чувствует себя после операции.