Надолго забудете о жире: как почистить кухонную вытяжку внутри

Вытяжка – незаменимая вещь на кухне. Этот прибор необходим для поддержания чистой среды без дыма и запахов. Однако с чисткой вытяжки часто возникают проблемы, ведь напряжная это работа – разбирать, мыть, удалять устаревшую грязь.

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Чем дольше игнорировать необходимость чистки вытяжки, тем больше усилий придется потратить на уборку. Внешней обработки будет недостаточно – на фильтрах со временем скапливается стойкий жирный налет. Как почистить вытяжку изнутри, рассказали эксперты Informacion.

Как очистить внутреннюю часть вытяжки

Шаг 1: подготовка и безопасность

В первую очередь важно убедиться, что кухонная вытяжка отключена и отсоединена от источника питания. Накройте варочную поверхность и прилегающие места газетами или тканью, чтобы защитить их от возможных разливов чистящих средств.

Шаг 2: разбор фильтров

Снимите фильтры с вытяжки. У большинства моделей их можно легко разобрать без использования инструментов. Замочите фильтры в растворе горячей воды и средства для мытья посуды как минимум на 30 минут. Если фильтры металлические и загрязнены, лучше использовать специальное средство для чистки духовки.

Шаг 3: очистка фильтров

После замачивания потрите фильтры мягкой щеткой или губкой, чтобы удалить накопившийся жир и грязь. Хорошо промойте их горячей водой и дайте полностью высохнуть, прежде чем снова поместить в вытяжку.

Шаг 4: очищение внутренней части

Чтобы очистить внутреннюю часть вытяжки, приготовьте раствор из горячей воды и сильного обезжиривателя. Нанесите его на внутреннюю часть вытяжки губкой или тканью. Можно использовать старую зубную щетку, чтобы осторожно почистить пригорелый налет.

Шаг 5: этап сушки

После того, как вы удалили весь жир и грязь из внутренней части вытяжки, протрите поверхность влажной тканью, чтобы удалить остатки жидкости.

Шаг 6: внешняя очистка

Внешний вид вытяжки тоже требует внимания. Очистите наружную поверхность раствором уксуса и воды или специальным чистящим средством для нержавеющей стали. Используйте мягкую ткань, чтобы нанести раствор, затем высушите и отполируйте поверхность для блеска без разводов.

Когда все станет чистым и сухим, снова установите фильтры в кухонную вытяжку. Подключите устройство к сети и включите устройство, чтобы убедиться, что оно работает правильно.

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