Как очистить стеклянную поверхность электроплиты: пригодится фрукт, который есть на каждой кухне

Стеклокерамические варочные поверхности – невероятно стильный выбор для любой кухни. К тому же они безопасны и удобны в использовании. Но чистить их нужно особенно внимательно. Жесткие губки или металлические скребки использовать на стеклокерамике нельзя, ведь царапины нарушают функциональную пригодность прибора и могут привести к дорогостоящему ремонту.

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К счастью убрать практически любое загрязнение с такой плиты поможет один фрукт, который можно найти на каждой кухне. OBOZ.UA рассказывает об эффективном лайфхаке с лимоном. А также уксусом и содой, если вы хотите убрать стойкие пятна и добиться наилучшего результата.

Относительно кислотных средств, как лимонный сок или уксус, существует опасение, что они могут повреждать поверхности. Это справедливо для пористых материалов, таких как натуральный камень. для стеклокерамики они совершенно безопасны.

Способ 1: для регулярной чистки

Для ежедневной чистки стеклокерамической плиты можно использовать смесь лимонного сока и уксуса в равных пропорциях. Ее можно наносить на мягкую тряпку или губку, а можно держать в бутылке с пульверизатором и разбрызгивать на плиту при необходимости. Оставьте средство действовать на несколько минут и смойте водой. Он обезжирит поверхность и легко отчистит обычные пятна от брызг пищи.

Способ 2: для устойчивых загрязнений

Если на плите образовались более стойкие следы, которые оттереть с помощью жидкого средства не выходит, на помощь придет сода. Начните с того, что разрежьте пополам лимон и протрите стеклянную варочную панель так, чтобы она хорошо покрылась соком. А потом сразу посыпьте ее пищевой содой. Кислота сока и щелочная сода вступят в реакцию и разрушат большую часть загрязнения. Когда средство перестанет пениться, потрите остатками загрязненные места – сода достаточно мягкий абразив, чтобы не оставить после себя царапин. Но все равно сильно не давите при этом. Когда чистка будет завершена, сотрите все, что осталось от средства, влажной тряпкой.

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