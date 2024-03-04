Надо сделать в каждом доме: как почистить кран внутри от известкового налета

Жесткая водопроводная вода приводит не только к некрасивым пятнам извести на смесителях, скапливается налет и внутри сантехники. С течением времени это может приводить к нарушению функционала устройства и даже его поломке. Но почистить кран от накипи изнутри можно.

Эксперты утверждают, что решить проблему может тот же белый уксус, который очищает краны и снаружи. OBOZ.UA рассказывает, как это сделать.

Начать глубокую очистку нужно с перекрытия воды, ведь смеситель придется снимать полностью. После этого предмет нужно будет разобрать в соответствии с инструкцией к вашей модели.

Снимите щеткой весь налет, который можно удалить механически, а затем окуните все детали в уксус. Поскольку накипь внутри будет достаточно плотной, такое замачивание должно занять не менее нескольких часов. В идеале – всю ночь. Чем больше на кране налета, тем дольше он должен пролежать в уксусе.

Утром, когда уксус ослабит структуру извести, нужно будет повторить механическую очистку. Для этого все детали снова необходимо будет обработать щеткой. Маленькие углубления и щели можно почистить с помощью зубочистки.

Перед установкой кран останется промыть в воде. Ее лучше для этого набрать заранее, ведь ее подача при чистке будет перекрыта. Очищенное устройство остается собрать и установить на место. После этого снова откройте воду и дополнительно пропустите через механизм струю водопроводной воды, чтобы избавиться от остаточного запаха уксуса.

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