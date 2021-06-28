Над оккупированным Крымом запустили огромный крымскотатарский флаг. Фото

В понедельник, 28 июня, в небо над Крымским полуостровом запустили крымскотатарский флаг, подписанный пожеланиями от жителей разных городов Украины, а также 9 тысяч открыток. Флаг полетел с админграницы в сторону Армянска.

Акция приурочена ко Дню крымскотатарского флага, который отмечали 26 июня. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Первым флаг подписал национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, затем свои пожелания оставили жители Киева, Львова, Днепра и Винницы.

Отмечается, что флаг крымскотатарского народа размером 16 на 9 метров пошили волонтеры в Краматорске Донецкой области.

Видео дня

Организаторы акции добавили, что флаг запущен над оккупированным Крымом "как напоминание о том, что крымчан не забыли".

К слову, День крымскотатарского флага впервые был отмечен в 2010 году. А 29 августа 2010 на III сессии V Курултая крымскотатарского народа было принято решение отмечать День национального флага 26 июня – в день открытия II Курултая. Его цель – объединение народа и популяризация крымскотатарской символики.

Небесно-голубой цвет у тюркских народов – это синоним чистоты и свободы, честности и верности, безупречности и силы. Единственный цвет голубого фона связывают с желанием единства народа, мира и благополучия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на границе с оккупированным Крымом развернули крымскотатарский флаг. Акцию поддержки устроили на КПВВ "Чонгар".