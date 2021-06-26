Украинцы в День крымскотатарского флага устроили яркую акцию на КПВВ 'Чонгар'. Фото

В субботу, 26 июня, на границе с оккупированным Крымом развернули крымскотатарский флаг. Акцию поддержки устроили на КПВВ "Чонгар".

Кроме того, почтили День крымскотатарского флага коллективы Постоянного представительства Украины при ООН и Генерального консульства Украины в Нью-Йорке совместно с Председателем Совета при Мировом Конгрессе Украинцев по вопросам ООН Андреем Добрянским, а также представительницей Меджлиса крымскотатарского народа в США Айлой Баккали. OBOZREVATEL собрал все фото акции (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Видео дня

День крымскотатарского флага впервые был отмечен в 2010 году. А 29 августа 2010 на III сессии V Курултая крымскотатарского народа было принято решение отмечать День национального флага 26 июня – в день открытия II Курултая. Его цель – объединение народа и популяризация крымскотатарской символики.

Небесно-голубой цвет у тюркских народов – это синоним чистоты и свободы, честности и верности, безупречности и силы. Единственный цвет голубого фона связывают с желанием единства народа, мира и благополучия.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот документ среди прочего предусматривает восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа. 18 мая 2021 года глава государства внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины".

"26 июня в Украине вспоминаем тех, кто под крымскотатарским флагом боролся за право своего народа на самоидентификацию, кто поставил возвращение в родной дом за высшую цель своей жизни и кто принял мучительную смерть. Восстановления прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины станет настоящим проявлением исторической справедливости. Будем делать все возможное для этого!" – сказано в поздравлении Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Служба безопасности Украины в День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар опубликовала фото расстрелянных в 1937-1938 годах за сопротивление большевикам и борьбу за свободу полуострова от советской власти.