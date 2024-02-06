Начинать нужно уже в феврале: как подготовить газон к весне

Февраль, особенно если погода в этом месяце теплая, это самое время начинать готовить свой участок к весне. И если вы хотите, чтобы ваш газон все лето выглядел шикарно, порп о нем особенно позаботиться.

Да, трава еще не растет, но земля под ней уже понемногу расмерзается и ее можно начинать готовить к весеннему росту. OBOZ.UA рассказывает обо всем, что нужно сделать владельцам газонов в конце зимы.

Позаботьтесь об обнаженных участках

После контакта со снегом и льдом зимой на газоне могут появляться потертости и залысины. Именно в феврале пора начинать с ними бороться, чтобы весной получить равномерный рост травы. Если вы сейчас насеете ее, в марте она не будет конкурировать с сорняками или выбиваться из общего вида. Итак, застелите обнаженные участки свежим газоном или заложите семена в землю. Они уже не замерзнут, но будут находиться в спящем состоянии до первого тепла.

Проверьте свою газонокосилку

Да, косить газон зимой – плохая идея. Так вы можете повредить траву и она будет расти медленнее и вырастет не столь густой. Однако позаботиться о косилке сейчас самое время. Очистите ее от мусора и смажьте все необходимые детали. Отрегулируйте все системы, затяните ослабленные гайки и болты, заточите лезвия. Тогда первая стрижка газона пройдет для вас без лишних хлопот.

Внесите удобрения

В течение февраля газон можно удобрить дважды. Это даст траве больше питательных веществ, когда она начнет выходить из покоя, и поможет ей поддерживать развитие корней. Первое внесение удобрений можно произвести в самом начале месяца, а второе – перед первым теплом. Также можно начать борьбу с сорняками и мхом.

Не топчитесь по газону

Последняя задача, которую нужно выполнить сейчас, самая простая: вам просто нужно перестать ходить по траве во избежание уплотнения почвы. Февраль — время, когда погода все еще холодная, иногда даже морозная, и влажная. В таких условиях трава может легко превращаться в солому, а солома будет препятствовать доступу кислорода, воды и других питательных веществ к корням. Ничего хорошего это газону, конечно, не несет. Поэтому просто старайтесь по нему пока не ходить.

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