Какие растения следует обрезать в феврале: их преображение вас поразит

Февраль – самое время готовить свой сад к приходу весны. В частности, пора обрезать цветущие растения, если вы хотите получить от них пышное цветение в течение теплого сезона и оздоровить их.

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В частности, именно на февраль должна выпадать обрезка трех популярных декоративных культур. Они еще спят, поэтому перенесут процедуру довольно легко, но при этом достаточно быстро восстановятся после обрезки, когда через несколько недель начнут просыпаться от тепла. OBOZ.UA рассказывает об этих растениях и об нюансах ухода за ними в феврале.

Гортензия

Большинство лиственных кустарников, сезон цветения которых выпадает на лето, следует обрезать именно в феврале-марте. В частности, в таком уходе нуждается садовая гортензия. Важнейшая задача – удалить омертвевшие ветви. Присмотритесь к стеблям, на которых в прошлом году развились соцветия, и обрежьте их до пары здоровых почек. Так вы сохраните структуру куста и все его жизненные силы. Если вы хотите получить более обильное цветение, обрезайте гортензии до нижней пары здоровых почек, создавая низкий каркас ветвей.

Буддлея Давида

Этот большой и быстрорастущий куст славится своими ароматными цветами прекрасных фиолетовых оттенков, способными украсить любой сад. Зимой обрезать это растение не стоит, ведь оно достаточно чувствительно к морозу и ветви со срезами могут пострадать. А вот когда заморозки прекращаются, настает время позаботиться о буддлее. С нее нужно убрать стебли, отцветшие в прошлом сезоне, таким образом, чтобы их длина не превышала одну или две почки от более старой древесной основы. Также следует удалить все тонкие, слабые или мертвые побеги.

Розы

Обрезка роз гарантирует, что растения будут хорошо цвести и в новом сезоне. Плетистые розы можно обрезать на протяжении всей зимы, но обрезка в феврале позволит им восстановиться лучше всего. Начните с того, что удалите мертвые, больные или поврежденные ветви. А затем подвяжите побеги, необходимые для заполнения опор. Следует удалять все цветущие боковые побеги на две трети их длины. Если растение сильно перегружено, можно обрезать все старые ветки у основания. Это запустит рост новых уже весной.

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