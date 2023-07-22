Начало августа продолжит аномальную тенденцию: какой будет погода

В конце июля и начале августа погода продолжит тенденцию нестабильности. Так, по прогнозу, в эти дни не будет ни долговременной жары, ни стабильного антициклона.

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Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает NV. Так, следующая неделя, как отметила синоптик, в основном пройдет без дождей.

По ее словам, атмосферный фронт придет в Украину 22 июля – он принесет осадки и снизит температуру воздуха. Поэтому суббота будет довольно свежим днем, иногда даже прохладным как для летнего периода. В дневные часы температура воздуха в большинстве регионов, кроме южных, составит +20...+25 градусов.

Но уже в воскресенье-понедельник преимущественно без осадков, только в южных и восточных областях 22 июля еще кратковременные дожди с грозами могут быть. Ветер в эти дни будет преобладать северо-западный, с переходом на юго-западный умеренных скоростей. Разве что во время этих кратковременных гроз на юге и востоке может быть шквалистое усиление, но достаточно локальное. Температура в начале недели (24 июля) ночью остается в пределах +12…+17, в южной части +18…+23. А в дневные часы +24…+29 в большинстве областей, в южных и юго-западных областях +29…+34", – рассказала Птуха.

В общей сложности, на следующей неделе столбики термометров кое-где дойдут до отметки +34, однако не будут превышать ее. Возможно, только локально на юге Украины показатели будут достигать +35 градусов.

"25-26 июля, особенно в ночь на 26, в дневные часы поступит очередное поле пониженного давления с запада, возможно даже локальное образование циклона. И, опять же, в те дни у нас кратковременные дожди по Украине, местами грозы, только юго-восток остается преимущественно без осадков", – отметила синоптик.

Температура в те дни останется в тех же пределах в день и составит +25…+31, на юге – до +34 градусов. 26 июля, вследствие локального циклона в западных областях день будет несколько прохладнее: +22…+27.

Начиная с 27 июля, на смену полю пониженного давления придет поле высокого давления, поэтому будет преобладать погода без осадков. Только 30 июля, в правобережной части, и 31 июля, на левобережье, ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В течение дневных часов температура будет колебаться в пределах +25...+31 градус в большинстве областей. Особенно жарко будет в южной части и 29 и 30 июля в восточных областях, где температура может достигать +28...+35 градусов.

Западные и северные области будут оставаться в более холодных пределах, с температурой +21...+27 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве, начиная с 22 июля, ожидается атмосферный фронт, который принесет низкую температуру – в день в столице температура будет достигать +21 градуса. С воскресенья температура начнет постепенно увеличиваться.

"...23 числа +25 градусов днем, затем 24 июля +28, 25-26 числа до +29 градусов в дневные часы. В воскресенье-понедельник без осадков будет преобладать погода. А вот уже во вторник могут быть снова кратковременные грозовые дожди, и так же в среду. Во вторник преимущественно в дневные часы, и в среду тоже", – добавила Птуха.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на 22 и 23 июля часть территории Украины накроют дожди. В некоторых областях страны ожидается сухая и теплая погода.

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