Украину в выходные накроют дожди и грозы: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В выходные 22 и 23 июля часть территории Украины накроют дожди. В некоторых областях страны ожидается сухая и теплая погода.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Ветер по выходным прогнозируется 5-10 м/с, переменных направлений.

Погода в субботу 22 июля

В субботу осадки не прогнозируются в Луганской, Донецкой, Запорожской и Одесской областях. Однако в этих регионах будет облачно. На остальной территории ливни, кое-где с грозами.

Температура воздуха ночью по всей стране ожидается на уровне +12…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +23…+27 градусов.

Погода в воскресенье 23 июля

В воскресенье дожди отступят от западной и центральной Украины, сюда же придет солнечная погода. Осадки возможны только на востоке и юге нашего государства.

Температура воздуха ночью на западе снизится до +12…+14 градусов, на остальной территории удержится на уровне +14…+17. Днем в центральных, южных и восточных воздух прогреется до +23…+25 градусов, на западе будет немного теплее – +24…+26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. Через три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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