На Украину надвигаются атмосферные фронты, которые принесут снег: синоптик предупредила об изменении погоды

В выходные 11 и 12 февраля погода в Украине изменится. В нашу страну приедут атмосферные фронты, которые принесут снег.

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Об этом сообщила украинская синоптика Наталья Диденко. Атмосферные фронты тоже принесут с собой сильный ветер.

В субботу, 11 февраля, на юге и юго-востоке серьезные осадки не прогнозируются. А вот в воскресенье погода будет снежной.

Ночью на субботу температура воздуха в Украине прогнозируется на уровне -7-14 градусов, однако уже в ночь на воскресенье она поднимется до -2-7 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах -3…+2 градуса.

В Киеве погода также изменится. В субботу ожидается снег и мокрый снег, а в воскресенье осадки прекратятся. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывистый. Ночью в столице ожидается минусовая температура, а в дневные часы - оттепель.

"Поэтому, уважаемые метеозависимые, подготовьтесь, не пугайтесь. Атмосферное давление, колебания температуры, снег, ветер – держите себя в равновесии", – отметила Диденко.

Напомним, погода в Украине до конца текущей недели будет зимней, с сильными морозами ночью. В субботу и воскресенье ожидаются снегопады или мокрый снег, больше всего – на западе, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.