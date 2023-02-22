На смену осадкам придет похолодание: синоптики обновили прогноз погоды на среду. Карта

В среду, 22 февраля, погода в Украине будет холоднее, чем прежде. Также в некоторых регионах ожидаются осадки.

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Об сообщает Укргидрометцентр. На территории страны будет облачно с прояснениями (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ночью в большинстве областей небольшой снег, днем без существенных осадков, лишь в западных областях небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", – сообщают синоптики.

Температура в северо-восточных и Луганской областях ночью 7-12° мороза, на Сумщине до 15° мороза, днем 3-8° мороза.

На остальной территории в течение суток от 2° тепла до 3° мороза. Днем в южных и западных областях 3-8° тепла, в Закарпатье и юге Одесщины до 11°.

В Киевской области на 22 февраля также будет облачно с прояснениями.

"Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", – отметили в Укргидрометцентре.

Ночью ожидается 1-3° мороза, днем около 0°.

Как писал OBOZREVATEL:

– Народный синоптик Станислав Щедрин считает, что теплая весенняя погода начнется в Украине довольно рано. Уже в конце февраля, заявляет он, температура воздуха будет до +9 ⁰С.

– В то же время синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что с приходом календарной весны теплой погоды в Украине может и не быть.

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