На руку ковінька: что означает колоритное украинское выражение

Иногда мы пользуемся в языке словами, значения которых не знаем, но которые понятны нам, как часть определенного фразеологизма. Например, "на руку ковінька".

Рассказать подробнее про загадочную ковіньку решил известный языковед и педагог Александр Авраменко. А заодно научить своих подписчиков пользоваться этим фразеологизмом, а также еще одним – более эмоционально окрашенным, в котором тоже используется упомянутое слово.

Итак, что такое ковінька ? Это спортивное орудие для одноименной игры – у ковіньку. Предмет имеет вид загнутой палки. Больше всего ковінька похожа на современную хоккейную клюшку. Но, рассказывает Авраменко, били ею не по шайбе, а по опуці – мячу, изготовленному из шарика ольхи, который растет на стволе у корня. Также опукой в старину называли любой мяч. В ковіньку играли не только на льду, как в хоккей, или как его называли в некоторых регионах Украины, гаківку. Также это была забава и для развлечений на земле.

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А что же тогда означает фраза "на руку ковінька" ? Это фразеологизм, описывающий нечто уместное, своевременное и выгодное. Авраменко привел пример его употребления: "Ніхто не хоче їхати у відрядження, а я поїду. Мені це на руку ковінька".

Впрочем, колоритное слово употребляется и в более бранных выражениях. Например, "матері його ковінька" или "бісова ковінька". Так можно в относительно приемлемой форме выражать негодование или недовольство.

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