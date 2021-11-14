В Украину на Новый год-2022 ворвется похолодание: синоптики рассказали, ждать ли снега

В канун и на Новый 2022-й год погода в Украине ожидается с морозами и отсутствием снега. Сама зима в стране начнется фактически уже с конца ноября, а в декабре отметится резким похолоданием.

Прогноз составила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. Об этом пишет "Сегодня" (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Метеоролог подчеркнула, что зима в стране начнется после 20 ноября и закончится примерно 20-го февраля.

В конце последнего осеннего месяца температура в целом составит до +5 °С. С начала декабря возможно резкое похолодание до -10 °С. А в целом в первый месяц календарной зимы столбики термометров установятся на уровне -2… -3 °С.

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Следующее резкое снижение температуры синоптик прогнозирует к Новому году.

По словам Мартазиновой, в саму новогоднюю ночь, 31 декабря, снега не будет, да и в начале января значительного снегового покрова не ожидается.

"Температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки будут проходить в виде дождя и мокрого снега. Поэтому получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", – пояснила метеоролог.

До февраля в стране будут идти дожди с мокрым снегом, установится мороз. Вместе с тем во всех регионах будет теплее, чем в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вазира Мартазинова отмечала, что нынешняя зима в Украине будет мягче, чем год назад. По словам синоптика, заморозки будут приходить на смену теплым дням и наоборот.