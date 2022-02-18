На Полтавщине женщина попала под поезд, спасти ее не удалось. Фото и детали трагедии
В Полтаве на Зеньковском переезде скоростной поезд "Интерсити" вблизи железнодорожного переезда наехал на женщину. Вследствие полученных травм она погибла.
ЧП произошло в пятницу, 18 февраля, около 9:40 утра. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина" и Telegram-канал "PVP.POLTAVA".
На данный момент на месте работают правоохранители и медики. Следователи устанавливают личность женщины, а также все обстоятельства происшествия.
Из-за аварии железнодорожный переезд по ул. Зеньковский был временно перекрыт. Около 11 часов движение по нему возобновили.
Напомним, 15 февраля в Одессе женщина покончила жизнь самоубийством, бросившись под поезд. При этом она оставила предсмертную записку.
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