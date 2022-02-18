На Полтавщине женщина попала под поезд, спасти ее не удалось. Фото и детали трагедии

Ольга Ганюкова
Жизнь
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На Полтавщине женщина попала под поезд, спасти ее не удалось. Фото и детали трагедии
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В Полтаве на Зеньковском переезде скоростной поезд "Интерсити" вблизи железнодорожного переезда наехал на женщину. Вследствие полученных травм она погибла.

ЧП произошло в пятницу, 18 февраля, около 9:40 утра. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина" и Telegram-канал "PVP.POLTAVA".

На данный момент на месте работают правоохранители и медики. Следователи устанавливают личность женщины, а также все обстоятельства происшествия.

Из-за аварии железнодорожный переезд по ул. Зеньковский был временно перекрыт. Около 11 часов движение по нему возобновили.

Авария произошла на Зеньковском переезде
Видео дня
На месте работают правоохранители и медики
Переезд был перекрыт

Напомним, 15 февраля в Одессе женщина покончила жизнь самоубийством, бросившись под поезд. При этом она оставила предсмертную записку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вечером 1 февраля, около 22:25 на железнодорожной станции "Золочев" Львовской области поезд, движущийся по маршруту "Киев-Чоп" совершил наезд на местного жителя. 49-летний мужчина от страшного удара скончался на месте.

  • В городе Орехов на Запорожье девушка-подросток пострадала от наезда локомотива на железнодорожных путях. Несовершеннолетняя с многочисленными травмами попала в реанимацию.

  • В воскресенье вечером, 23 января, на железнодорожной станции Дубно в Ривненской области 17-летний парень бросился на рельсы перед проезжающим локомотивом. Несмотря на сигналы и экстренное торможение машиниста, избежать столкновения не удалось и подросток погиб на месте.

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