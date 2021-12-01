На Полтавщине 8-летняя девочка попала в реанимацию из-за отравления таблетками

В Полтавской области в городе Кременчуге 8-летняя девочка отравилась таблетками. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

Инцидент произошел во вторник, 30 ноября, сообщают местные издания "Кременчугская газета" и "ТелеграфЪ", ссылаясь на данные службы оперконтроля мэрии.

Медики поставили девочке диагноз: подозрение на острое отравление медицинским препаратом для лечения артериальной гипертензии.

Ее состояние оценивается как средней тяжести. По данным СМИ, ребенок выпил 2 таблетки.

Чтобы уберечь ребенка от отравления медикаментами в Министерстве здравоохранения, рекомендуют:

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Не называть таблетки при детях "конфетами", чтобы у них не сформировалось ложное воображение о лекарствах;

Храните медикаменты в недоступном для детей месте.

По возможности следует выбирать медикаменты, упаковка которых усложняет открытие этого лекарства детьми.

Если вы собрались принять медикаменты, но вдруг что-то вас отвлекло – заберите это лекарство с собой, чтобы ребенок случайно не потянул его в рот.

При подозрении, что ребенок проглотил таблетки во время вашего отсутствия, но в этом вы точно не уверены – доставьте ребенка в стационар для осмотра специалиста.

В домашних условиях, чтобы помочь человеку при отравлении, нужно определить наличие пульса, дыхания и сознания. Осмотр не должен превышать 10 – 15 секунд. При отсутствии пульса или дыхания нужно немедленно приступить к непрямому массажу сердца. Одновременно с осмотром следует позвать помощь и вызвать бригаду экстренной помощи - позвонить 103.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 ноября в детскую больницу Кременчуга Полтавской области был экстренно доставлен 4-летний ребенок в крайне тяжелом состоянии. Малыш во время игры выпил большое количество таблеток из родительской аптечки.

Напомним, в начале ноября маленькая девочка в Луцке умерла после того, как поела каштаны.