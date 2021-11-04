На Новый год снега не будет? Синоптик рассказала, какой погоды ждать на зимние праздники в Украине

В Украине значительного похолодания стоит ожидать после 20 чисел ноября. Тогда же, по прогнозу синоптиков, вероятны первые осадки в виде снега. Но на Новый год и Рождество украинцам следует готовиться к сильным морозам до -15 градусов, однако на снег в эти дни рассчитывать не стоит.

О прогнозе погоды на зиму рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. По ее словам, в январе и феврале среднемесячная температура в Украине будет выше нормы, но все же стоит быть готовым к сильным морозам.

"В ноябре на всей территории Украины температура ожидается в пределах нормы. В большинстве регионов страны ожидается температура в пределах +2 градусов. В декабре температура также будет в пределах нормы, что составляет от -2 двух до -3 трех градусов. Но в январе температура будет примерно на 2 градуса выше нормы. Тем не менее среднемесячная температура будет отрицательной от -3 до -4, а на востоке до -5 градусов. В феврале на севере температура также будет выше нормы, но в пределах от -4 до -1", - рассказала Мартазинова.

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Первые ощутимые морозы придут к Новому году. Праздничные дни будут сопровождаться температурной амплитудой от 15 градусов мороза до 5 градусов тепла.

Что касается снега, первые осадки возможны уже в конце ноября вместе с похолоданием. Но из-за неустойчивости мороза и большого количества дней с плюсовыми температурами, снежный покров будет быстро таять. Также не стоит рассчитывать на снег и в новогодние праздники. А самые сильные снегопады нужно ждать уже в феврале.

"В связи с тем, что положительных температур зимой будет много, естественно, устойчивого снежного покрова зимой не стоит ожидать. В период похолодания выпадут незначительные осадки. Морозные дни (31 декабря-10 января) будут без снежного покрова на большей территории Украины", - отметила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозам синоптиков, в ноябре в наиболее холодные ноябрьские дни температуры воздуха упадет до 15-24 градуса мороза. Это касается северных, восточных областей. В горах местами будет фиксироваться 25-31 градус мороза, на юге Крыма и в Одесской области 8-13 градусов мороза.