Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Украине: прогноз на месяц

В ноябре украинцев ждет достаточно прохладная погода. В отдельных регионах температура воздуха опуститься практически до - 30 градусов.

Как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, в среднем месячная температура в ноябре составит 0-4 градуса, а в Карпатах и на юге страны в некоторые дни ожидается 5-9 градусов тепла.

Согласно прогнозам синоптиков, в наиболее холодные ноябрьские дни температуры воздуха упадет до 15-24 градуса мороза. Это касается северных, восточных областей. В горах местами будет фиксироваться 25-31 градус мороза, на юге Крыма и в Одесской области 8-13 градусов мороза.

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Наиболее тепло в ноябре будет в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях. Там – 16-24 градуса тепла. В Крыму местами прогнозируют практически летнюю погоду – 25-29 градусов.

Синоптики также сообщили, что ноябрь не будет слишком дождливым. Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах нормы.

Ранее в интервью изданию Апостроф заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова спрогнозировала приход зимы к концу ноября.

По ее словам, минусовые температуры будут фиксироваться на территории страны ближе к концу месяца, а весь ноябрь будут демонстрировать "неустойчивую" погоду, когда температура воздуха станет прогреваться до достаточно высоких отметок.

Она же предупредила, что в первые дни месяца может быть холодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам стоит подготовится к снежной и морозной зиме.