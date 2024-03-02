На кухне есть место для хранения, о котором все забывают: умный лайфхак

Всем нам рано или поздно начинает не хватать места на кухне, из-за чего создается хаос и беспорядок. Но не спешите покупать новые шкафы и полочки, потому что существует одно место для хранения вещей, о котором часто забывают.

Чтобы на вашей кухне всегда царил порядок, и нужные вещи всегда находились под рукой, neatlyembellished поделилась полезным лайфхаком в TikTok.

Даже на самой маленькой кухне всегда можно найти дополнительное место для хранения. Иногда для этого нужно лишь взглянуть на привычные вещи под другим углом.

Обратите внимание на ваш холодильник. Вероятно, на нем можно увидеть бесконечное количество декоративных магнитов, которые кто подарил, или привез из разных путешествий. Однако это место можно использовать гораздо более рационально с помощью магнитных полок.

Пользователь TikTok рассказала, что она использует магнитные контейнеры для хранения почты и подарочных карт. В общем, такие полки можно использовать для хранения многих различных вещей — специй, бумажных полотенец, ножей, лекарств, ножниц и т.д.

Магнитные полочки позволят организовать кухонное пространство, увеличить количество места для хранения вещей и держать безделушки, которыми вы часто пользуетесь под рукой. Это поможет поддерживать порядок на вашей кухне, а также сделает дизайн вашей комнаты более уникальным и практичным.

Кроме полочек вы можете использовать магнитные ленты для хранения ножей, магнитные крючки для полотенец и все, что только придет вам в голову.

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