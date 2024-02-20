Дома всегда будет приятный аромат: поможет лайфхак с лампочкой

Все мы любим, когда дома царит приятный аромат. Он может создать атмосферу уюта, приподнять настроение или просто сделать наше пребывание дома более комфортным.

Существует много способов ароматизировать помещение, но один из самых простых и доступных – использовать обычную лампочку. Об этом лайфхаке рассказали House Digest.

Обычно когда люди хотят наполнить дом приятным запахом, они используют свечи, ароматизаторы и другие классические методы. Но есть гораздо более дешевый и практичный способ.

Для того, чтобы ваш дом наполнился приятным ароматом, вам понадобится:

Лампочка мощностью 40 Вт или меньше;

Салфетка или ватный диск;

Эфирное масло.

Пока лампочка выключена и холодна на ощупь, нанесите несколько капель эфирного масла на бумажное полотенце или ватный диск и протрите поверхность лампочки. Дайте ей полностью высохнуть и включите свет.

Тепло от лампочки раскроет аромат и распространит его по всей комнате.

Этот лайфхак настолько прост и эффективен, что его нередко используют, чтобы создать хорошее первое впечатление о доме и выгоднее продать недвижимость.

Например, дизайнер интерьера Терри Камминг рассказала, что когда продавала свой дом, она использовала несколько капель лимонного эфирного масла. Камминг описывает аромат как "не слишком сильный", просто создающий общее ощущение чистоты.

В общем, яркие цитрусовые ароматы хорошо подойдут для ванных комнат, уютная корица для кухни и гостиной, а успокаивающая лаванда для спальных комнат.

Кроме того, можно использовать экстракт ванили, чтобы придать вашему дому свежий аромат хлебобулочных изделий.

Однако будьте осторожны с тем, какой тип лампочек вы используете. Некоторые высокомощные лампочки могут быть огнеопасными для этого лайфхака, так как достигают температуры выше средней температуры воспламенения эфирных масел.

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