На каком расстоянии сажают рассаду помидоров: идеальный вариант для увеличения урожая

Рассада томатов кажется такой маленькой и хрупкой, что у неопытных огородников возникает желание разместить ее в почве довольно плотно кустик к кустику. Но это заблуждение. Вырастая, томатные кусты требуют достаточно много места, чтобы получить достаточно солнечного света.

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OBOZREVATEL поинтересовался опытом экспертов по огородничеству. И рассказывает, на каком расстоянии нужно размещать растения, чтобы они сформировались наилучшим образом и дали богатый урожай.

Если речь идет о высокорослых сортах, то между кустами в рядке должно оставаться примерно 70-80 сантиметров. А расстояние между рядами составлять как минимум 1 метр. В этом случае каждый куст сможет дать порядка 10 плодных кистей.

Среднерослые помидоры требуют несколько меньше пространства. Между кустами можно оставлять 50-60 сантиметров, а между рядками – 70-80 см. При правильном уходе, размещенные таким образом растения могут дать до 8 кг плодов с куста.

А низкорослым сортам понадобится меньше всего места. Расстояние между ними может составлять 30 см, а рядки оптимально располагать в 50 см друг от друга. В таком случае на 1 квадратном метре разместится до 10 кустов.

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