Как защитить помидоры от фитофторы: действенный лайфхак

Одна из самых распространенных болезней, способных поражать помидоры – это фитофтора. Грибковая инфекция способна свести на нет все усилия по выращиванию урожая. Она портит все части растения, включая цветы и спелые плоды. Поэтому принимать меры по борьбе с фитофторозом нужно как только вы заметите первые признаки его появления.

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OBOZREVATEL рассказывает об эффективном средстве, которое поможет преодолеть проблему. Приготовить его можно самостоятельно, оно абсолютно экологично и стоить будет совсем недорого.

Чтобы сделать лечебный раствор, нужно взять:

молочную сыворотку – 1 литр;

воду – 1 литр;

йод – 2 капли.

Сыворотку разбавляют водой и вводят в смесь 2 капли йода. Все тщательно перемешивают и обрабатывают этим средством помидорные кусты. Опрыскивание нужно производить раз в неделю. Лучше всего это делать на закате, чтобы средство дольше оставалось на пораженных участках.

Применять сыворотку необходимо на ранних стадиях заболевания. Запущенную фитофтору придется лечить уже более сильнодействующими химическими средствами.

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