На каком расстоянии сажают огурцы в теплице и в огороде: секреты богатого урожая

Огурец – один из самых популярных овощей в мире, потому что он имеет множество преимуществ, которые делают его любимцем на столе людей с разными вкусами и предпочтениями. Именно поэтому огурец стал культурой, которую можно увидеть чуть ли не в каждом украинском огороде.

Однако не все люди высаживают растения удачно, потому в результате не получают желаемого количества и качества плодов. Издание Філіжанка кави поделилось популярными схемами посадки, которые позволят огурцам развиваться правильно.

Расстояние между растениями оказывает непосредственное влияние на плодоношение культуры. Таким образом, если посадить огурцы слишком плотно, растения будут недополучать питательные вещества из почвы, ведь им придется конкурировать друг с другом.

Кроме того, загущенная посадка способствует распространению болезней и понижению иммунитета растения, поэтому в результате вы в лучшем случае получите мелкие и горькие плоды.

Однако сажать огурцы слишком далеко не стоит. Это приведет к нерациональному использованию почвы, а также к стремительному распространению сорняков.

Схемы высадки огурцов в открытый грунт

Схему посадки огурцов следует выбирать, ввиду того, какой сорт вы используете.

Однострочная схема

Это самая простая схема. Она заключается в том, что углубление в почве нужно производить в один ряд, на расстоянии 20 сантиметров друг от друга.

Каждая строка должна быть удалена от другой не менее чем на 100 сантиметров, чтобы избежать перекрестного опыления.

Ленточная схема

Эта схема очень похожа на предыдущую, но в этом случае некоторые строчки располагают на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

То есть между растениями в одной строчке так и остается 20 сантиметров. Между несколькими строчками оставляют 50 сантиметров, а между некоторыми 100-150 сантиметров.

Шахматная схема

Эта схема с одной стороны удобна, ведь при ее использовании сажают огурцы в произвольном порядке так, чтобы они были равноудалены друг от друга на 60-70 сантиметров. А с другой стороны, из-за того, что растения заполняют плетьми всю площадь участка, за ними труднее ухаживать.

Кустовой способ

Этот способ очень похож на высадку кабачков или тыквы. Между углублениями в почве делают большое расстояние, оставляя на один куст огурцов до 2 метров. При этом в одну лунку сеют сразу несколько семян.

Этот метод хорошо подходит для не очень питательных почв с плохим сходством.

С использованием опоры

Такая схема в открытом грунте используется не часто, но она все же существует. В таком случае в одной строчке растения должны находиться на расстоянии 40-50 сантиметров, а между строчками выдерживают 1 метр.

Елочная схема

Эта декоративная схема посадки подойдет тем, кто хочет не только получить обильный урожай, но и украсить свой участок.

Для этого нужно подготовить грядку 2 на 2. В центре установить сопротивление высотой примерно 1,5-2 метра, отступить от нее 70-80 сантиметров и высаживать огурцы по кругу на расстоянии 40 сантиметров друг от друга.

Как только появятся лестницы, от вершины опоры по лестнице натягивают шпагат, к которому цепляют огудин. Таким образом, огурцы растут вверх и формируют симпатичную коническую конструкцию.

Схемы высадки огурцов в теплицу

В замкнутом и ограниченном пространстве теплицы следует использовать каждый сантиметр грунта рационально.

Однострочная схема

Принцип такой же, как и при высадке в открытый грунт, но между растениями в строке расстояние должно составлять 60-100 сантиметров, а между строчками – 80-100 сантиметров.

Двухстрочная схема

В этом случае между растениями в строке и двумя строчками оставляют по 60 сантиметров. А дальше каждые две строки равноудалены от остальных двух на метр.

Однострочная схема посадки для вертикального выращивания

Вертикальное выращивание не только удобно, но и значительно экономит пространство. При однострочной посадке следует оставить между растениями в строчках 30-40 сантиметров, а между строчками – до 80 сантиметров.

Двухстрочная схема посадки для вертикального выращивания

Если вы сажаете огурцы с обеих сторон опоры, то между лунками в строке должно быть 40 сантиметров, между двумя строками – примерно 50 сантиметров, а между каждыми двумя строками – 80 сантиметров.

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