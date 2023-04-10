На каком пальце носить кольцо: расшифровываем значение

С кольцами связано много народных примет и предрассудков. Мало кто знает, что ношение кольца на каждом пальце имеет свое значение.

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Кольцо на большом пальце издавна было символом силы и власти. А на безымянный палец надевают свадебные и обручальные кольца, как символы верности и любви. OBOZREVATEL расшифровал значение народных примет относительно колец на разных пальцах. Естественно, они могут отличаться в разных культурах, так что не следует воспринимать их слишком всерьез.

Большой палец

Кольцо на большом пальце означает, что его владелец стремится к власти, признанию, независимости. Он хочет показать всем свою силу, авторитет и особенность. В народе рассматривают кольцо на большом пальце как символ лидерства, сильной воли, упорства, решительности, настойчивости.

Указательный палец

На указательный палец кольца любят одевать амбициозные, трудолюбивые и уверенные люди. Такой аксессуар может указывать на стремление к контролю и славе.

Средний палец

Издавна считали, что на среднем пальце кольца носят практичные, надежные, верные и ответственные люди. Аксессуар на среднем пальце ассоциируется со стабильностью, гармонией в жизни и балансом в делах.

Безымянный палец

Издавна именно на безымянный палец надевали свадебные и обручальные кольца. В некоторых культурах есть романтический предрассудок о том, что от безымянного пальца левой руки идет вена, связанная с сердцем. Так что кольцо на этом пальце – символ любви, верности и семейных отношений.

Мизинец

По поверьям, кольцо на мизинце может принести владельцу богатство и славу. Такой аксессуар является символом успеха и упорного труда. Также кольца на мизинцах любят носить общительные и творческие люди.

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