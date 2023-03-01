Почему нельзя мерить чужое кольцо: что делать, если нашел потерянное украшение

С кольцами связано много примет, поэтому издавна считали, что не следует примерять на себя чужие украшения. Особенно это касалось украшений из серебра, которые, по поверьям, обладают сильными очистительными свойствами.

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Говорят, что украшения из серебра несут мощную энергетику, поэтому именно из этого металла суеверные люди изготавливают амулеты и обереги. О том, можно ли мерить чужое кольцо и что делать, если нашел потерянное украшение на дороге, разбирался OBOZREVATEL.

Чье кольцо категорически нельзя мерить

В народе говорят, что безопасно примерять и носить кольца мамы, бабушки или крестной. Примерять кольцо свекрови не стоит, в паре могут возникнуть ссоры и споры. Нейтральным считается украшение кого-то из родственников мужа – здесь энергетика зависит от человека, которому оно принадлежит.

Совершенно безопасно надевать кольцо родной сестры, а вот двоюродной – категорически запрещено, иначе можно навлечь на себя проблемы со здоровьем.

Не советуют также использовать чьи-то обручальные кольца или мерить украшения посторонних людей – суеверные люди говорят, это может привлечь к вам беды другого человека

Можно ли поднимать с земли найденное кольцо

По поверьям, найти на дороге кольцо – к успехам и удачи в делах. А вот подбирать обручальные кольца или украшения с надписями "Спаси и сохрани" нельзя, такие украшения полностью принадлежат владельцу, а постороннему человеку принесут несчастье.

Говорят, если потерять обручальное кольцо или дать его кому-то примерить – к проблемам в браке и быстрому разводу.

Найти обручальное кольцо – хорошая примета, к успехам в любви или в карьере. А потерять кольцо, которое вам подарили на помолвку – к ссорам и разлуке.

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